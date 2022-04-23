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Армия РФ не продвинулась за сутки. ВСУ успешно проводят контратаки – британская разведка

Цей матеріал також доступний українською
23.04.2022, 09:02
Армия РФ не продвинулась за сутки. ВСУ успешно проводят контратаки – британская разведка - Фото
Уничтоженная российская техника в Украине (фото - Генштаб ВСУ)

Российские войска за последние сутки значительно не продвинулись, поскольку украинская армия продолжает успешные контратаки. Такую оценку британской разведки военной ситуации опубликовало в Twitter Минобороны Соединенного Королевства.

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"Российские войска за последние 24 часа  не добились значительных успехов, поскольку украинские контратаки продолжают препятствовать их усилиям", – говорится в сообщении.

В разведке Соединенного Королевства добавили, что российские военно-воздушные и морские силы не установили контроль ни в одной из областей из-за эффективности украинской воздушной и морской обороны. 

К тому же, в заблокированном Мариуполе продолжаются бои, что противоречит планам России захватить город и еще больше замедляет ее желаемое продвижения на Донбассе.

  • 21 апреля Британская разведка сообщала, что армия РФ хочет успехов на 9 мая и двигается в сторону Краматорска.
  • 22 апреля один из российских генералов назвал цель "второго этапа" войны против Украины: Россия хочет полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, обеспечив себе сухопутный коридор в Крым и дальше к Приднестровью.

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Наталия Фреик
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армия рф военные ВСУ британская разведка
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