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Армия РФ ночью ударила по Запорожью дронами и ракетами по селу: фото воронки и разрушений

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23.10.2022, 11:02
Армия РФ ночью ударила по Запорожью дронами и ракетами по селу: фото воронки и разрушений - Фото
Обстрел Запорожья и окрестностей, 23 октября (фото - Запорожская ОВА)

Армия России ночью атаковала Запорожье дронами-камикадзе Shahed-136 и ракетами С-300 обстреляла село возле города. Об этом сообщает местная областная военная администрация.

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Один из дронов поразил общественное здание в Запорожье. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Армия РФ ночью ударила по Запорожью дронами и ракетами по селу: фото воронки и разрушений

Армия РФ ночью ударила по Запорожью дронами и ракетами по селу: фото воронки и разрушений

Также три ракеты прилетели по селу в Запорожском районе. В результате удара были повреждены частные дома и школы. Пострадавших нет.

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Марко Сировой
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