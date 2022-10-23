Армия РФ ночью ударила по Запорожью дронами и ракетами по селу: фото воронки и разрушений

Армия России ночью атаковала Запорожье дронами-камикадзе Shahed-136 и ракетами С-300 обстреляла село возле города. Об этом сообщает местная областная военная администрация.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Один из дронов поразил общественное здание в Запорожье. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Также три ракеты прилетели по селу в Запорожском районе. В результате удара были повреждены частные дома и школы. Пострадавших нет.

РФ ночью также атаковала Николаев. По городу били ракетами С-300.

За ночь ВСУ сбили 16 дронов-камикадзе.

Читайте также: Crotale, Hawk, IRIS-T и много ракет. Что умеют комплексы ПВО, которые получит Украина

Марко Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.