Армия РФ ночью ударила по Запорожью дронами и ракетами по селу: фото воронки и разрушений
23.10.2022, 11:02
Обстрел Запорожья и окрестностей, 23 октября (фото - Запорожская ОВА)
Армия России ночью атаковала Запорожье дронами-камикадзе Shahed-136 и ракетами С-300 обстреляла село возле города. Об этом сообщает местная областная военная администрация.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Один из дронов поразил общественное здание в Запорожье. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Также три ракеты прилетели по селу в Запорожском районе. В результате удара были повреждены частные дома и школы. Пострадавших нет.
- РФ ночью также атаковала Николаев. По городу били ракетами С-300.
- За ночь ВСУ сбили 16 дронов-камикадзе.
Читайте также: Crotale, Hawk, IRIS-T и много ракет. Что умеют комплексы ПВО, которые получит Украина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии