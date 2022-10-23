Армия России ночью ударила ракетами по Николаеву. Есть попадание по жилому дому – фото

Армия России ночью нанесла ракетный удар по Николаеву, одна из ракет попала по жилому дому. Об этом сообщил в Telegram мэр города Александр Сенкевич.

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Оккупанты использовали ракеты С-300, отмечает мэр. Одна из ракет полностью разрушила квартиру на пятом этаже жилого дома. Также поврежден 10-этажный жилой дом – взрывной волной в нем вынесло окна, двери, повредило балконы.

Кроме того, повреждена теплотрасса, детская площадка и несколько автомобилей, пишет Сенкевич. Обошлось без жертв, один мужчина получил легкие ранения осколками стекла – после медпомощи он отказался от госпитализации.

На местах работают профильные службы.

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За ночь с 22 на 23 октября ВСУ сбили 16 дронов-камикадзе.

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Марко Сировой

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