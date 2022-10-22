Кулеба о ракетных ударах: Без промедления нужно решение по системам ПВО для Украины
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал западных союзников без промедлений принять решение по поставках систем противовоздушной обороны для Украины после ракетных ударов россиян по критической инфраструктуре 22 октября. Об этом он написал в Twitter.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, суббота в Украине началась с массированного ракетного удара оккупантов по важнейшей гражданской инфраструктуре.
Он отметил, что часть ракет были перехвачены, но другие сумели поразить объекты энергетики.
"ПВО спасает жизни. В столицах не должно быть ни минуты промедления с принятием решения по системам ПВО для Украины", — написал министр.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль попросил Германию срочно поставить Украине дополнительные боеприпасы к системе противовоздушной обороны IRIS-T.
- 22 октября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Ковелю Волынской области — в городе начались проблемы со светом и водой. В то же время россияне ударили по Луцку, Ровно и Хмельницкому — там также перебои со светом и водой. Противник нанес удары по энергетической инфраструктуре в Одесской и Кировоградской областях — в регионах начались перебои со светом.
- Позже захватчики второй раз за день ударили по объекту критической инфраструктуры на Волыни.
Читайте также: Удары по Украине. ПВО уничтожила 13 ракет Х-555 и пять "Калибров" — всего было 33 пуска
Комментарии