Кулеба о ракетных ударах: Без промедления нужно решение по системам ПВО для Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал западных союзников без промедлений принять решение по поставках систем противовоздушной обороны для Украины после ракетных ударов россиян по критической инфраструктуре 22 октября. Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, суббота в Украине началась с массированного ракетного удара оккупантов по важнейшей гражданской инфраструктуре.

Он отметил, что часть ракет были перехвачены, но другие сумели поразить объекты энергетики.

"ПВО спасает жизни. В столицах не должно быть ни минуты промедления с принятием решения по системам ПВО для Украины", — написал министр.

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Дмитро Гриниченко

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