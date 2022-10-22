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Кулеба о ракетных ударах: Без промедления нужно решение по системам ПВО для Украины

Цей матеріал також доступний українською
22.10.2022, 14:11
Кулеба о ракетных ударах: Без промедления нужно решение по системам ПВО для Украины - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: скриншот с видео)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал западных союзников без промедлений принять решение по поставках систем противовоздушной обороны для Украины после ракетных ударов россиян по критической инфраструктуре 22 октября. Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, суббота в Украине началась с массированного ракетного удара оккупантов по важнейшей гражданской инфраструктуре.

Он отметил, что часть ракет были перехвачены, но другие сумели поразить объекты энергетики. 

"ПВО спасает жизни. В столицах не должно быть ни минуты промедления с принятием решения по системам ПВО для Украины", — написал министр.

Читайте также: Удары по Украине. ПВО уничтожила 13 ракет Х-555 и пять "Калибров" — всего было 33 пуска 

Дмитро Гриниченко
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