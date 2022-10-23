Украинские военные в ночь с 22 на 23 октября сбили 14 дронов-камикадзе в Николаевской области. Об этом сообщает воздушное командование "Юг".

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Россияне атаковали иранскими беспилотниками Shahed-136. Противовоздушная оборона командования "Юг" сбила 11 дронов, еще три шахеда были уничтожены другими подразделениями сил обороны Украины.

ОБНОВЛЕНО В 08:15. Всего за ночь ВСУ сбили 16 дронов-камикадзе, передают Воздушные силы. Еще два были уничтожены зенитчиками воздушного командования "Восток" и "Центр" на востоке и севере Украины.

21 октября The Jerusalem Post сообщал, что в Украине ликвидированы 10 инструкторов по дронам из Ирана.

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Марко Сировой

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