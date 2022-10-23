UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

За ночь ВСУ сбили 16 дронов-камикадзе

Цей матеріал також доступний українською
23.10.2022, 08:08
За ночь ВСУ сбили 16 дронов-камикадзе - Фото
Обломки ударного дрона Shahed-136 (иллюстративное фото - скриншот из видео)

Украинские военные в ночь с 22 на 23 октября сбили 14 дронов-камикадзе в Николаевской области. Об этом сообщает воздушное командование "Юг".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Россияне атаковали иранскими беспилотниками Shahed-136. Противовоздушная оборона командования "Юг" сбила 11 дронов, еще три шахеда были уничтожены другими подразделениями сил обороны Украины.

ОБНОВЛЕНО В 08:15. Всего за ночь ВСУ сбили 16 дронов-камикадзе, передают Воздушные силы. Еще два были уничтожены зенитчиками воздушного командования "Восток" и "Центр" на востоке и севере Украины.  

Читайте также: У Ирана есть не меньше 10 разных типов БПЛА, Россия их просит – Воздушные силы

Марко Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВСУ война пво николаевская область Shahed-136 дроны-камикадзе
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 