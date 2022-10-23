За ночь ВСУ сбили 16 дронов-камикадзе
23.10.2022, 08:08
Обломки ударного дрона Shahed-136 (иллюстративное фото - скриншот из видео)
Украинские военные в ночь с 22 на 23 октября сбили 14 дронов-камикадзе в Николаевской области. Об этом сообщает воздушное командование "Юг".
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Россияне атаковали иранскими беспилотниками Shahed-136. Противовоздушная оборона командования "Юг" сбила 11 дронов, еще три шахеда были уничтожены другими подразделениями сил обороны Украины.
ОБНОВЛЕНО В 08:15. Всего за ночь ВСУ сбили 16 дронов-камикадзе, передают Воздушные силы. Еще два были уничтожены зенитчиками воздушного командования "Восток" и "Центр" на востоке и севере Украины.
- 21 октября The Jerusalem Post сообщал, что в Украине ликвидированы 10 инструкторов по дронам из Ирана.
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