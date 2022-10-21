У Ирана есть не меньше 10 разных типов БПЛА, Россия их просит – Воздушные силы

В Иране разработано и производится не менее 10 разных типов беспилотников и Россия их просит. Об этом рассказал спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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"У Ирана есть довольно широкая линейка беспилотников", – сказал Игнат.

По его словам, у Ирана есть дроны-камикадзе – такие как известный украинцам Shahed-136, а также большей (типа Arash-2) и меньшей дальности.

Кроме того, у Ирана есть ударные беспилотники, способные нести много оружия.

"Они довольно мощные и могут наносить удары, фактически, как наш Bayraktar", – пояснил Игнат.

Он рассказал, что иранские ударные беспилотники могут работать как целый комплекс. Они способны выявлять цели, ставить помехи, наносить удары.

"Это может быть довольно неприятно для нас", – отметил спикер Воздушных сил.

Игнат добавил, что у России тоже есть такие комплексы, но она не наладила их производство, чтобы массово их применять.

У России в большом количестве есть только "Орланы", множество которых сбили ВСУ, а остальное она просит у Ирана.

"А у Ирана есть не меньше 10 разных типов БПЛА", – сказал Игнат.

18 октября представитель Госдепа заявил, что союз России и Ирана является серьезной угрозой, на которую нужно обращать пристальное внимание.

20 октября сообщалось, что Иран готовит для российских оккупантов операторов беспилотников Shahed-136 и Arash-2 собственного производства.

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Наталія Медведєва

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