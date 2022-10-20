Иран готовит для России операторов БПЛА Shahed-136 и Arash-2 — в РФ направят инструкторов
20.10.2022, 07:48
Иранские дроны-камикадзе Shahed-136 (Фото: скриншот с видео)
Иран готовит для российских оккупантов операторов беспилотников Shahed-136 и Arash-2 собственного производства. Об этом сообщили в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
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Военные заявляют, что, по предварительной информации, руководство Ирана и России договорились об отправке на территорию РФ советников и инструкторов по использованию ударных беспилотников.
В частности, уже известно о подготовке операторов для уже имеющихся дронов-камикадзе Shahed-136 и перспективных беспилотников Arash-2.
СПРАВКА. В начале осени к ракетным ударам Россия подключила иранские дроны-камикадзе Shahed-136 — оккупанты маркируют их как "Герань-2". 24 сентября МИД Украины призвал Иран "немедленно прекратить поставки оружия в РФ для убийств украинцев, а не искать оправдания". Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран не предоставлял России какого бы то ни было оружия для использования в войне против Украины, и настаивает на необходимости политического решения конфликта.
- Иран лжет, когда утверждает, что не поставляет России дроны-камикадзе для войны с Украиной, заявила на брифинге спикер Белого дома Карин Жан-Пьер.
- Утром 17 октября Россия атаковала иранскими беспилотниками Shahed-136 центр Киева и другие города Украины. МИД официально обвинил Иран в соучастии в агрессии против Украины.
- Союз России и Ирана является серьезной угрозой, на которую нужно обращать пристальное внимание, заявил представитель Государственного департамента США Ведант Патель.
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