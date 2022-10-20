Иран готовит для России операторов БПЛА Shahed-136 и Arash-2 — в РФ направят инструкторов

Иран готовит для российских оккупантов операторов беспилотников Shahed-136 и Arash-2 собственного производства. Об этом сообщили в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что, по предварительной информации, руководство Ирана и России договорились об отправке на территорию РФ советников и инструкторов по использованию ударных беспилотников.

В частности, уже известно о подготовке операторов для уже имеющихся дронов-камикадзе Shahed-136 и перспективных беспилотников Arash-2.

Дмитро Гриниченко

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