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Иран готовит для России операторов БПЛА Shahed-136 и Arash-2 — в РФ направят инструкторов

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20.10.2022, 07:48
Иран готовит для России операторов БПЛА Shahed-136 и Arash-2 — в РФ направят инструкторов - Фото
Иранские дроны-камикадзе Shahed-136 (Фото: скриншот с видео)

Иран готовит для российских оккупантов операторов беспилотников Shahed-136 и Arash-2 собственного производства. Об этом сообщили в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. 

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Военные заявляют, что, по предварительной информации, руководство Ирана и России договорились об отправке на территорию РФ советников и инструкторов по использованию ударных беспилотников.

В частности, уже известно о подготовке операторов для уже имеющихся дронов-камикадзе Shahed-136 и перспективных беспилотников Arash-2. 

СПРАВКА. В начале осени к ракетным ударам Россия подключила иранские дроны-камикадзе Shahed-136 — оккупанты маркируют их как "Герань-2". 24 сентября МИД Украины призвал Иран "немедленно прекратить поставки оружия в РФ для убийств украинцев, а не искать оправдания". Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран не предоставлял России какого бы то ни было оружия для использования в войне против Украины, и настаивает на необходимости политического решения конфликта.

Читайте также: Россия пригрозила ООН "пересмотром сотрудничества" из-за иранских БПЛА. Кислица: Воистину дебильная логика

Дмитро Гриниченко
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Россия война Иран генштаб дроны-камикадзе
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