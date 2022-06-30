Армия РФ обороняется под Славянском, неудачно наступала и штурмовала у Бахмута – Генштаб

Украинские военные отбили штурмы и наступления армии РФ на Харьковском и Бахмутском направлениях. В районе Лисичанска продолжаются бои, россияне обороняются на Славянском направлении, в беларуских военкоматах изучают возможности проведения скрытой мобилизации. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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Харьковское направление

Враг продолжает оборонять занятые рубежи, вел обстрелы из танков, минометов, артиллерии по Харькову и населенным пунктам области. Защитники Украины решительно придушили попытки штурмовых действий РФ в районе Дементьевки, россияне отошли. Враг нанес авиаудары вблизи Прудянки и Верхнего Салтова.

Донбасс

На Славянском направлении враг проводит перегруппировку и обороняется, бил из артиллерии в районах Мазановки, Дибровного, Краснополья.

На Донецком – РФ при поддержке артиллерии пытается блокировать Лисичанск и взять под контроль участок трассы Лисичанск-Бахмут, обстреляла гражданскую инфраструктуру в районе ряда населенных пунктов, нанесла авиаудар у Волчеяровки. Россияне ведут наступление возле Верхнекаменки и штурмовые действия в районе Лисичанского НПЗ, боевые действия продолжаются.

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На Краматорском – РФ активных боевых действий не вела, обстреливала украинские позиции из артиллерии. На Бахмутском – обстрелы РФ и авиаудар в районе Покровского. Украинские военные остановили наступление и нанесли значительные потери россиянам в районах Клинового и Новолуганского, а также отбили штурм в направлении Углегорской ТЭС. В обоих случаях враг отошел.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях РФ обстреливала ряд населенных пунктов, нанесла авиаудары по украинским позициям в районе Авдеевки и Щербаков, безуспешно пыталась вести штурмовые действия в районе Павловки.

Южнобугское

Враг систематически обстреливает гражданскую и военную инфраструктуру, проводит перегруппировку. Нанес ракетно-авиационные удары в районе Князевки, Потемкино, Березнеговатого, вел воздушную разведку. В Черном море – два носителя крылатых ракет.

Север

В приграничных с Украиной районах остаются беларуские военные, военкоматы изучают возможности проведения скрытой мобилизации. На Северском направлении – без особых изменений.

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Марк Сировой

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