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Юг. Украинские силы отбили вертолетные налеты России и поразили "Панцирь" на Змеином

Цей матеріал також доступний українською
30.06.2022, 06:39
Юг. Украинские силы отбили вертолетные налеты России и поразили
Украинский военный (фото - Генштаб ВСУ)

Силы обороны Украины отбили налеты вертолетов армии России в южных областях, а также поразили зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С1" на острове Змеиный. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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Отмечается, что враг пытался парными налетами вертолетов Ми-8 выбить украинские силы на севере Херсонской области. Защитники Украины налеты отбили, россияне успеха не имели.

Также с помощью переносных ЗРК был отбит групповой налет вертолетов на севере Херсонской области: российские военные отклонялись и ушли.

По Одесской области армия РФ била ракетами из авиации и берегового комплекса "Бастион". Одна ракета уничтожена, пять – атаковали побережье в районе Измаила.

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Украинская авиация била штурмовыми вертолетами. Отработано семь авиаударов – по командно-наблюдательному пункту, скоплениям сил и техники, двум складам боеприпасов вдоль линии фронта.

Ракетно-артиллерийские подразделения отработали около 150 заданий: армия РФ потеряла около 40 военных, две гаубицы "Мста-Б", самоходную гаубицу "Мста-С", три единицы бронированной техники, полевой склад горюче-смазочных материалов. Потери россиян уточняются.

Также продолжается операция на острове Змеиный. Есть подтверждение поражения еще одного "Панцирь-С1".

В Черном море остаются два ракетных корабля с 16 крылатыми ракетами "Калибр" и один большой десантный корабль.

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Марк Сировой
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ВСУ Херсон черное море авиация армия рф остров вертолеты юг панцирь Змеиный войска россии
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