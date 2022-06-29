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На юге ВСУ уничтожили вражеский "Ураган", нанесли пять авиаударов по позициям оккупантов

Цей матеріал також доступний українською
29.06.2022, 02:08
На юге ВСУ уничтожили вражеский
Фото: Генштаб ВСУ

28 июня на южном направлении Вооруженные Силы Украины нанесли российским оккупантам потери в живой силе и технике. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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В Николаевской области ВСУ сбили вражеский беспилотник-разведчик "Орлан-10".

Пара российских ударных вертолетов Ка-52 атаковала окрестности Александровки на Херсонщине. По информации ОК "Юг", удары россиян были безрезультатными – потерь нет.

В ответ в районе админграницы Николаевской и Херсонской областей штурмовики и вертолеты ВС ВСУ нанесли пять ударов по скоплению вражеской силы и техники, опорному пункту и зенитно-ракетному комплексу "Стрела-10".

За сутки на южном направлении ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ уничтожили: 22 оккупанта, реактивную систему залпового огня "Ураган", три единицы бронированной и пять – другой автомобильной техники и два склада боеприпасов.

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Наталия Медведева
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потери врага
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