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Гайдай: Взрываются и горят склады и казармы оккупантов, это может замедлить наступление РФ

Цей матеріал також доступний українською
28.06.2022, 21:06
Гайдай: Взрываются и горят склады и казармы оккупантов, это может замедлить наступление РФ - Фото
Сергей Гайдай (скриншот)

На временно оккупированных территориях Луганской области горят и взрываются склады с боеприпасами россиян, а также казармы с личным составом врага. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире телеканала Украина 24.

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Гайдая попросили прокомментировать информацию о пожаре в военной части оккупантов в Перевальске в 60 км от позиций ВСУ, а также о пожарах на складах с боеприпасами россиян в Зимогорье и Алчевске.

"Хорошие новости, потому что взрываются и горят склады и казармы с личным составом. Это может замедлить наступление на Лисичанск", – сказал Гайдай.

Он также рассказал о ситуации в самом Лисичанске. По его словам, город "нашпигован" противопехотными минами, и это рассчитано на убийство мирного населения. Он призвал жителей Лисичанска ограничить перемещение по городу, так как при подрыве на таких минах можно получить смертельное ранение или ампутацию конечностей.

Он отметил, что вокруг Лисичанска постоянно идут бои, а россияне продолжают придерживаться своей тактики "выжженной земли".

Читайте также: Гайдай о ситуации в Лисичанске: Наша задача — выдержать оборону максимально долго

Оксана Житнюк
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Перевальск взрыв луганская область лисичанск Сергей Гайдай
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