Гайдай о ситуации в Лисичанске: Наша задача — выдержать оборону максимально долго
Российские оккупанты наступают на Лисичанск с разных сторон, задача украинских защитников — держать оборону города максимально долго. Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
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По его словам, россияне перестали ставить конкретные сроки захвата Лисичанска и продолжают наступление на город. Он отметил, что город постоянно обстреливается противником, и призвал жителей эвакуироваться.
Гайдай также заявил, что оккупанты используют устаревшие танки Т-62, что свидетельствует о том, что даже в России заканчиваются резервы.
"Использование старых танков говорит о том, что у россиян не так хорошо идут дела, как они рассказывают. У них заканчиваются техника и люди", — сказал он.
- Разведка Великобритании сообщила, что украинские защитники укрепляют позиции на возвышенностях в Лисичанске после тактического отхода от Северодонецка. При этом украинские силы продолжают нарушать командование и контроль армии РФ с помощью успешных ударов по их тылам.
- 27 июня в Пентагоне заявили, что ВСУ наносят значительный ущерб РФ на Донбассе, несмотря на потерю Северодонецка. Пентагон будет изучать украинскую операцию в Северодонецке.
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