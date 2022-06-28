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Гайдай о ситуации в Лисичанске: Наша задача — выдержать оборону максимально долго

Цей матеріал також доступний українською
28.06.2022, 14:22
Гайдай о ситуации в Лисичанске: Наша задача — выдержать оборону максимально долго - Фото
Удары РФ по Лисичанску (Фото: Сергей Гайдай/Telegram)

Российские оккупанты наступают на Лисичанск с разных сторон, задача украинских защитников — держать оборону города максимально долго. Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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По его словам, россияне перестали ставить конкретные сроки захвата Лисичанска и продолжают наступление на город. Он отметил, что город постоянно обстреливается противником, и призвал жителей эвакуироваться. 

Гайдай также заявил, что оккупанты используют устаревшие танки Т-62, что свидетельствует о том, что даже в России заканчиваются резервы. 

"Использование старых танков говорит о том, что у россиян не так хорошо идут дела, как они рассказывают. У них заканчиваются техника и люди", — сказал он. 

Читайте также: В Лисичанске россияне ударили из "Урагана" по местным жителям, набиравшим воду: 8 погибших 

Дмитрий Гриниченко
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война луганская область лисичанск Сергей Гайдай
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