В Лисичанске россияне ударили из "Урагана" по местным жителям, набиравшим воду: 8 погибших

Россияне расстреляли из РСЗО "Ураган" группу мирных жителей Лисичанска, которые набирали воду из подвезенной цистерны. Минимум восемь человек погибли, 21 получил ранения. Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Сегодня в Лисичанске, когда мирное население набирало воду от подвезенной цистерны, россияне попали по толпе людей из РСЗО "Ураган". Восемь лисичан погибли, 21 человек доставлен в больницу, из них пятеро, после получения медпомощи, остались в Лисичанске. 16 горожан эвакуированы в больницы в другие регионы", – написал Гайдай.

Среди погибших, по его информации, подросток 2007 года рождения. 14-летний парень получил ранения.

27 июня Россия нанесла ракетный удар по торговому центру в Кременчуге. На момент удара в ТЦ находились более 1000 посетителей. По последним данным, погибли 13 человек, еще 40 получили ранения.

Ракетный удар по торговому центру наносили стратегические бомбардировщики с территории Курской области.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.