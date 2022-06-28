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Битва за Лисичанск. Украинские силы успешно бьют по тылу армии России – разведка Британии

Цей матеріал також доступний українською
28.06.2022, 10:38
Битва за Лисичанск. Украинские силы успешно бьют по тылу армии России – разведка Британии - Фото
HIMARS (иллюстративное фото - Sgt. 1st Class Kendall James, Oklahoma National Guard Office of Visual Information)

Украинские бьют по тылам армии России в битве за Лисичанск. Такой отчет своей разведки опубликовало Минобороны Великобритании в Twitter.

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По данным разведчиков, украинские защитники укрепляют позиции на возвышенностях в Лисичанске после тактического отхода от Северодонецка. При этом украинские силы продолжают нарушать командование и контроль армии РФ с помощью успешных ударов по их тылам.

Разведка также отметила, что с 24 по 26 июня россияне активно били по Украине из Беларуси и РФ ракетами большой дальности, в частности Х-22 и Х-101. Это оружие было разработано для стратегических целей, но РФ продолжает его использовать для получения тактических преимуществ.

Подобным образом РФ выставляла элементы шести разных армий под Северодонецком, но добилась там лишь тактического успеха, говорят британцы. По их оценке, армия России все больше истощается и сталкивается с ухудшением боевой эффективности, которую, вероятно, не сможет поддерживать в долгосрочной перспективе.

Читайте также: Батальон "Шаман" в тылу врага. Украинский спецназ проводил рейды в России – The Times

Марк Сировой
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ВСУ Донбасс северодонецк лисичанск армия рф тыл разведка великобритании
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