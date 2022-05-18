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Армия РФ бросила усилия на удержание рубежей, на Донбассе пытается наступать – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
18.05.2022, 07:16
Армия РФ бросила усилия на удержание рубежей, на Донбассе пытается наступать – Генштаб - Фото
Уничтоженный российски танк (фото - 30 ОМБр)

Армия России пытается наступать на Донбассе, на других направлениях основные усилия она бросила на удержание позиций и сковывание украинских сил. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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Враг ведет обстрелы по всей линии столкновения и в глубине украинской обороны в Донецком операционном районе и на Славянском направлении, пытается усилить наступательную группировку. На других направлениях усилия РФ брошены на удержание занятых рубежей, разведку, инженерное оборудование позиций, пополнение запасов, улучшение тактического положения.

Ситуация по направлениям:

Харьковское

Враг пытается удержать позиции и не допустить дальнейшего продвижения украинских войск. Обстреливает из артиллерии Циркуны, Русские Тишки, Черкасские Тишки и Питомник.

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Донбасс

На Славянском – РФ продолжает наступать на Довгенькое, развернула подразделения реактивной и ствольной артиллерии, перемещает из России технику и оружие.

На Донецком – продолжает наступление на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях.

На Лиманском направлении россияне наступали, чтобы полностью взять под контроль Дробышево и блокировать Лиман с севера. На Бахмутском и Северодонецком – для поддержки наступательных действий сосредоточили до 15 вертолетов в Луганской области. В Мариуполе – продолжают блокаду и обстрелы Азовстали.

Юг

На Новопавловском и Запорожском – РФ усиливает группировку для наступления в направлении Пологи – Орехов. На Южнобугском – бросила усилия на удержание рубежей, разведку, оборудование позиций, обстреливает украинские войска. На Николаевском – развернула до десяти батарей реактивной артиллерии и до восьми – ствольной.

На Криворожском направлении оккупанты проводили демонстрационные действия для сковывания украинских сил, пополняли запасы, улучшали инженерное оборудование.

В Черном и Азовском морях российские корабли продолжают изоляцию района боевых действий, ведут разведку и огневую поддержку.

Север

Враг держит подразделения ВС РФ в Брянской и Курской областях, чтобы показать присутствие и сковать украинские силы. Остается угроза ракетных ударов из Беларуси.

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Марк Сировой
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Донбасс наступление оборона армия рф войска россии
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