Мало. Арестович показал реальное присутствие войск РФ на оккупированных территориях: карта

На больших участках временно оккупированной Россией территории Украины нет российских войск, это означает, что когда украинская армия перейдет в наступление, сдерживать его будет некому. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину по итогам 17 мая.

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Арестович показал и проанализировал карту военных действий в Украине, составленную Автралийским институтом стратегической политики (Australian Strategic Policy Institute).

На карте ASPI желтым цветом отмечены территории, которые были деоккупированы украинскими войсками после 24 февраля – начала полномасштабного вторжения России.

"Если внимательно посмотреть, то север – понятно. Причем видно, что территория, которую освободили, больше, чем которую сейчас занимает российская армия. То есть мы освободили больше, чем они сейчас занимают – раза в полтора", – сказал Арестович.

Он добавил, что эта карта интересна тем, что на нее нанесены временно оккупированные территории, где "российские войска отсутствуют как жанр".

На карте видно, что на временно оккупированной россиянами территории юга и северо-востока Украины есть большие участки, помеченные серым цветом, что означает, что войск РФ там нет.

"Это примерно соответствует. Можете себе представить, что будет, если украинская армия переходит там в наступление – пробивает розовенькое и выходит в серенькое – его сдерживать некому", – сказал советник главы ОП.

На уточняющий вопрос Фейгина, значит ли это, что на помеченных серым цветом участках карты вообще нет российских войск и они дислоцируются только вдоль дорог, Арестович ответил утвердительно.

"Карта даже слишком щадящая для Российской Федерации. Реально ситуация намного хуже – они тонкой линией расположены вдоль вот этой всей линии фронта – с Херсона и аж по Харьков", – сказал советник главы ОП.

Он добавил, что российских войск много под Харьковом и в районе, где с 2014 года находятся террористические организации ЛНР и ДНР.

"И более красное – это там, где они пытаются атаковать: у Гуляйполя под Запорожьем, правый берег Днепра с Херсоном вместе взятый и, понятно, Харьковская область, потому что там идет заброска через Купянск, Валуйки", – пояснил Арестович.

Он назвал "крайне любопытными" участками отмеченные желтым, то есть освобожденные, территории на Криворожском направлении, "где Днепр широкий", маленькие островки на Запорожском направлении, а самое главное – районы в Луганской области, где войска РФ наносят концентрированный удар, и "слева к изюмской группировке тоже подбирается какая-то бяка".

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Наталия Медведева

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