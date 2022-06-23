Армия РФ ударила фосфорными снарядами по Сумской области – видео
23.06.2022, 18:04
Фосфорные боеприпасы в Попасной (Иллюстративное фото - Facebook Алексея Белошицкого)
Российские оккупанты обстреляли Сумскую область фосфорными снарядами. Об этом сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
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По его словам, в сегодняшнем обстреле Юнаковской громады россияне применили фосфорные снаряды.
Он также показал видео из одного из сел громады, которое армия РФ обстреляла фосфорными боеприпасами из "Градов". Живицкий напомнил, что применение во время войны фосфорных боеприпасов запрещено Женевской конвенцией.
Также глава ОВА оставил памятку о том, как действовать при обстреле фосфорными снарядами:
- Российская армия уже применяла фосфорные боеприпасы в Марьинке, Авдеевке, Горском, Северодонецке, Попасной, Рубежном и других населенных пунктах Донбасса.
- Пограничные районы Сумской области оккупанты обстреливают регулярно, задействуют авиацию, а также фиксировались случаи применения дронов-камикадзе.
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