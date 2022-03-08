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Армия России идет по инерции, в Украине ей наступит конец – Арестович

Цей матеріал також доступний українською
08.03.2022, 23:20
Армия России идет по инерции, в Украине ей наступит конец – Арестович - Фото
Алексей Арестович (скриншот видео 4 канала/YouTube).jpg

Российская армия идет в Украине по инерции приказов и слишком растянула силы по огромной территории. Она нанесет еще удары, но в Украине ей придет конец, написал в Facebook советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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"Честно говоря, как военный,  я не вижу вариантов для российской армии в Украине. Они ещё движутся по инерции приказов, но пытаться окружать одновременно четыре крупные городские агломерации (Киев, Харьков, Мариуполь, Николаев) 200 000 войск, разнесенных на дистанции в 500 км, могут только полные идиоты", – написал он.

По его словам, РФ попытается "наскрести" резервы на Кавказе, будет "какая-то там попытка штурма Киева", попытка подрезать Харьков, Сумы, но это все уже инерция.

Он предупредил, что еще "придется пострелять", будет еще страшно, будут продвижения войск РФ, будет угроза Киеву, авиационные и ракетные удары, будут павшие. Однако все это – инерция армии мертвых, отметил Арестович.

"Российской армии в Украине –  конец… Ни почетная ничья ждет тут армию мертвецов, ни раунд по очкам, а натуральное военное поражение. Эти идиоты растянули силы, пытаясь нахапать как можно больше. В результате – ни удержать, ни наступать", – написал он.

Марк Сировой
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Алексей Арестович войска россии война армия рф
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