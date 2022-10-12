Армия России использует гранаты химического действия – фото

Армия России применяет против украинских военных ручные гранаты химического действия. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины.

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Россияне пытаются сбрасывать на ВСУ с беспилотников слезоточивые газовые гранаты К-51, отмечают в Генштабе. В Запорожской области украинские бойцы средствами радиоэлектронной борьбы приземлили БПЛА, который нес К-51 с сильнораздаражающим веществом.

"Российские оккупанты в очередной раз нарушают все правила и обычаи ведения войны", – подытожили в Генштабе.

30 августа сообщалось, что немецкую компанию подозревают в поставках России прекурсоров для химического оружия.

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Марко Сировой

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