Армия России использует гранаты химического действия – фото
12.10.2022, 13:02
Граната химического действия армии России (фото - Генштаб)
Армия России применяет против украинских военных ручные гранаты химического действия. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины.
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Россияне пытаются сбрасывать на ВСУ с беспилотников слезоточивые газовые гранаты К-51, отмечают в Генштабе. В Запорожской области украинские бойцы средствами радиоэлектронной борьбы приземлили БПЛА, который нес К-51 с сильнораздаражающим веществом.
"Российские оккупанты в очередной раз нарушают все правила и обычаи ведения войны", – подытожили в Генштабе.
- 30 августа сообщалось, что немецкую компанию подозревают в поставках России прекурсоров для химического оружия.
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