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Армия России использует гранаты химического действия – фото

Цей матеріал також доступний українською
12.10.2022, 13:02
Армия России использует гранаты химического действия – фото - Фото
Граната химического действия армии России (фото - Генштаб)

Армия России применяет против украинских военных ручные гранаты химического действия. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины.

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Россияне пытаются сбрасывать на ВСУ с беспилотников слезоточивые газовые гранаты К-51, отмечают в Генштабе. В Запорожской области украинские бойцы средствами радиоэлектронной борьбы приземлили БПЛА, который нес К-51 с сильнораздаражающим веществом.

Армия России использует гранаты химического действия – фото

"Российские оккупанты в очередной раз нарушают все правила и обычаи ведения войны", – подытожили в Генштабе.

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Марко Сировой
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химическое оружие война гранаты армия рф войска россии
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