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Немецкую компанию подозревают в поставках России прекурсоров для химического оружия

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30.08.2022, 15:24
Немецкую компанию подозревают в поставках России прекурсоров для химического оружия - Фото
Немецкие правоохранители (скриншот видео)

30 августа в Германии правоохранители одновременно провели несколько обысков по делу о незаконном экспорте в Россию. Об этом сообщает Stern.

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По данным OCCRP, обыски прошли в сети компаний, подозреваемых в продаже в Россию химикатов-прекурсоров, которые могут быть использованы для производства химического и биологического оружия.

Как отмечается, утром во вторник 50 следователей обыскали семь объектов недвижимости в нескольких федеральных землях Германии по подозрению в незаконном экспорте в Россию.

"Есть подозрение в незаконном вывозе товаров в Россию", – заявил главный прокурор Штаде Кай Томас Бреас.

Правоохранители действовали в Бремене, Бремерхафене, в районе Остерхольца в Нижней Саксонии и в Констанце в Баден-Вюртемберге.

В прокуратуре от подробных комментариев отказались. Но, согласно документам, имеющим отношение к расследованию, которые были переданы OCCRP, ключевая немецкая компания Riol Chemie GmbH за последние три с половиной года осуществила более 30 поставок химикатов и лабораторного оборудования российской группе компаний Химмед без разрешений на экспорт.

Химмед является оптовым продавцом таких товаров, и росСМИ сообщают, что среди его клиентов есть военные и спецслужбы.

Документы, относящиеся к расследованию, которые были получены в рамках совместного расследования с участием NDR, Westdeutscher Rundfunk и Süddeutsche Zeitung, утверждают, что Riol Chemie GmbH поставляла химикаты, которые можно было использовать для изготовления оружия, включая горчичный газ.

В документах говорится, что следователи изучают потенциальную продажу прекурсора Новичка – нервно-паралитического вещества, которое использовалось при попытке убийства в 2018 году в Великобритании Сергея Скрипаля, бывшего российского агента, который шпионил в пользу Великобритании. Документы о российских закупках, полученные OCCRP, показывают, что российская Chimmed Group заключила контракт с Криминалистическим институтом ФСБ в 2016 году. 

Записи российского корпоративного реестра, полученные OCCRP, указывают на дальнейшие связи между Riol Chemie GmbH и Химмед.

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Наталия Медведева
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Новичок Германия санкции химоружие экспорт
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