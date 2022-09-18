Армия России лишилась еще 230 военных, восьми танков и вертолета: сводка потерь оккупантов

Армия России в течение 17 сентября потеряла 230 военных, восемь танков и 17 бронированных машин. С начала полномасштабной войны в Украине уничтожено 54 480 оккупантов, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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С 24 февраля до утра воскресенья оккупанты потеряли:

→ личного состава – около 54 480 (+230) человек ликвидировано,

→ танков – 2210 (+8),

→ боевых бронированных машин – 4718 (+17),

→ артиллерийских систем – 1309 (+3),

→ РСЗО – 312 (0),

→ средств ПВО – 168 (0),

→ самолетов – 251 (0),

→ вертолетов – 217 (+1),

→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 918 (+7),

→ крылатых ракет – 238 (+2),

→ кораблей/катеров – 15 (0),

→ автомобильной техники и автоцистерн – 3578 (+7),

→ спецтехники – 122(+1).

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Наталія Медведєва

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