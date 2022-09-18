Армия России лишилась еще 230 военных, восьми танков и вертолета: сводка потерь оккупантов
Армия России в течение 17 сентября потеряла 230 военных, восемь танков и 17 бронированных машин. С начала полномасштабной войны в Украине уничтожено 54 480 оккупантов, говорится в сводке Генштаба ВСУ.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
С 24 февраля до утра воскресенья оккупанты потеряли:
→ личного состава – около 54 480 (+230) человек ликвидировано,
→ танков – 2210 (+8),
→ боевых бронированных машин – 4718 (+17),
→ артиллерийских систем – 1309 (+3),
→ РСЗО – 312 (0),
→ средств ПВО – 168 (0),
→ самолетов – 251 (0),
→ вертолетов – 217 (+1),
→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 918 (+7),
→ крылатых ракет – 238 (+2),
→ кораблей/катеров – 15 (0),
→ автомобильной техники и автоцистерн – 3578 (+7),
→ спецтехники – 122(+1).
Читайте также: Российские оккупанты пытаются штурмовать под Авдеевкой, несут серьезные потери – Генштаб
Комментарии