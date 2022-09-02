Армия России ночью ударила по Харькову: предварительно без жертв

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Армия России ночью нанесла удар по Харькову, сообщил мэр города Игорь Терехов.

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Прилет был в Холодногорском районе, предварительно обошлось без жертв.

По его словам, пострадали четыре автомобиля, но утром спасатели еще будут проверять прилегающую к месту прилета территорию.

ОБНОВЛЕНО В 10:25. В Холодногорском районе нашли обломки российской ракеты С-300, сообщил Терехов. Также повреждены два объекта инфраструктуры. О жертвах данных нет.

По данным прокуратуры, повреждено здание спорткомплекса.

1 сентября прокуратура показала разрушения на стратегическом предприятии в Харькове.

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Марко Сировой

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