Армия России ночью ударила по Харькову: предварительно без жертв
02.09.2022, 06:54
Воронка после ракетного удара в Харькове (фото - Игорь Терехов, Telegram)
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Армия России ночью нанесла удар по Харькову, сообщил мэр города Игорь Терехов.
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Прилет был в Холодногорском районе, предварительно обошлось без жертв.
По его словам, пострадали четыре автомобиля, но утром спасатели еще будут проверять прилегающую к месту прилета территорию.
ОБНОВЛЕНО В 10:25. В Холодногорском районе нашли обломки российской ракеты С-300, сообщил Терехов. Также повреждены два объекта инфраструктуры. О жертвах данных нет.
По данным прокуратуры, повреждено здание спорткомплекса.
- 1 сентября прокуратура показала разрушения на стратегическом предприятии в Харькове.
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