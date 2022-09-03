Армия России потеряла 350 военных, 25 танков и 12 единиц артиллерии за сутки – сводка
Украинские защитники уничтожили 350 военных, 25 танков, восемь артиллерийских систем и четыре РСЗО армии России за сутки. Армия РФ потеряла более 49 000 ликвидированными с начала полномасштабной войны, передает Генштаб ВСУ.
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Наибольшие потери армия РФ понесла на Донецком и Криворожском направлениях. С 24 февраля по 3 сентября оккупанты потеряли на войне в Украине:
личного состава – около 49 050 (+350) человек ликвидировано,
танков ‒ 2034 (+25),
боевых бронированных машин ‒ 4403 (+37),
артиллерийских систем – 1134 (+8),
РСЗО – 293 (+4),
средств ПВО – 153 (0),
самолетов – 235 (+1),
вертолетов – 205 (0),
БПЛА оперативно-тактического уровня – 864 (+11),
крылатых ракет – 203 (+5),
кораблей/катеров – 15 (0),
автомобильной техники и автоцистерн – 3268 (+21),
спецтехники – 105 (0).
- Утром 3 сентября Генштаб сообщил, что ВСУ отбили ряд атак и нанесли потери армии РФ, в крематорий в Бердянске едет колонна с российскими 200-ми.
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