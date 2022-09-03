Армия России потеряла 350 военных, 25 танков и 12 единиц артиллерии за сутки – сводка

Украинские защитники уничтожили 350 военных, 25 танков, восемь артиллерийских систем и четыре РСЗО армии России за сутки. Армия РФ потеряла более 49 000 ликвидированными с начала полномасштабной войны, передает Генштаб ВСУ.

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Наибольшие потери армия РФ понесла на Донецком и Криворожском направлениях. С 24 февраля по 3 сентября оккупанты потеряли на войне в Украине:

личного состава – около 49 050 (+350) человек ликвидировано,

танков ‒ 2034 (+25),

боевых бронированных машин ‒ 4403 (+37),

артиллерийских систем – 1134 (+8),

РСЗО – 293 (+4),

средств ПВО – 153 (0),

самолетов – 235 (+1),

вертолетов – 205 (0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 864 (+11),

крылатых ракет – 203 (+5),

кораблей/катеров – 15 (0),

автомобильной техники и автоцистерн – 3268 (+21),

спецтехники – 105 (0).

Утром 3 сентября Генштаб сообщил, что ВСУ отбили ряд атак и нанесли потери армии РФ, в крематорий в Бердянске едет колонна с российскими 200-ми.

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Марко Сировой

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