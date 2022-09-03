UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия запустила пять ракет в сторону Днепра: все сбили украинские военные

Цей матеріал також доступний українською
03.09.2022, 08:16
Россия запустила пять ракет в сторону Днепра: все сбили украинские военные - Фото
Обломки российской ракеты (фото - Валентин Резниченко, Telegram)

Украинские военные сбили все пять ракет, которые армия России запустила в сторону Днепра. Об этом сообщил в Telegram глава местной ОВА Валентин Резниченко.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Ночь на 3 сентября была очень громкой, россияне атаковали ракетами, "Градами" и тяжелой артиллерией, пишет Резниченко.

В Днепровском районе украинские военные сбили все пять ракет, которые летели на областной центр. Из-за падения обломков возникло несколько пожаров: с ними справились спасатели, никто не пострадал.

Россия запустила пять ракет в сторону Днепра: все сбили украинские военные

По Никопольскому району россияне били из "Градов" и артиллерии, обошлось без погибших и раненых. В Никополе – без разрушений, в Марганце – повреждены несколько домов, хозяйственных зданий и газопроводов.

В Криворожском районе РФ обстреляла Широковскую общину. Люди не пострадали, повреждены несколько частных домов.

Читайте также: Системы ПВО NASAMS заметно повлияют на ситуацию в Украине – Пентагон

Марко Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВСУ пво днепр ракеты армия рф войска россии
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 