ВСУ отбили ряд атак, в крематорий поехала колонна с уничтоженными оккупантами – Генштаб

Украинские военные отбили ряд атак на Донбассе и юге, нанесли потери армии России на Запорожском направлении. В сторону оккупированного Бердянска, где РФ развернула крематорий, поехала колонна грузовиков с уничтоженными россиянами, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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Донбасс

Краматорское направление – РФ обстреляла районы Райгородка, Северска, Спорного. Бахмутское – под ударами артиллерии были районы Соледара, Бахмута, Кодемы. Авдеевское – враг обстрелял Авдеевку, Водяное, Веселое.

ВСУ отбили атаки в районах Бахмутского, Кодемы, Зайцево, Авдеевки, Марьинки и Времовки.

Юг

Новопавловское – без активных наступательных действий РФ, враг обстрелял на этом и Запорожском направлениях ряд населенных пунктов. На Запорожском – уничтожено живую силу врага, колонна с телами погибших россиян поехала в сторону крематория в Бердянске, говорят в разведке.

Южнобугское – РФ обстреляла районы нескольких населенных пунктов, ВСУ отбили наступление в районах Высокополья и Потемкино.

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Слобожанщина

Без особых изменений, силы обороны Украины удерживают позиции и не дают РФ продвигаться. На Харьковском и Славянском направлениях РФ обстреляла ряд населенных пунктов, без активных наступательных действий врага.

Север

Волынское и Полесское – без особых изменений. Северское – РФ обстреляла Черниговскую область.

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Марко Сировой

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