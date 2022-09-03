Юг. Авиация ВСУ нанесла 22 удара, ракетно-артиллерийские войска выполнили более 400 задач

Украинские военные продолжают бои на юге, активно работают авиация ВСУ и ракетно-артиллерийские войска. Об этом сообщается в утренней сводке оперативного командования "Юг".

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В течение суток авиация нанесла 22 удара, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 400 артиллерийских заданий. По оценкам командования, уничтожены 106 оккупантов и около 60 единиц техники.

Среди уничтоженной техники армии РФ – 14 танков Т-72 и Т-62, гаубица "Мста-Б", САУ, 2 РСЗО "Ураган", три гаубицы калибра 152 мм, миномет 120 мм, два беспилотника, 35 единиц автобронетехники.

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Прицельным огнем поражен командно-наблюдательный пункт 205-й мотострелковой казачьей бригады РФ в Снигиревке, понтонную переправу возле Казацкого, три склада боеприпасов в Херсонском и Бериславском районах, два пункта боепоставок.

Кроме того, украинские защитники взяли в плен трех российских военных, захватили два танка Т-62, БМД, БТР-82, много коллективного и стрелкового оружия с боекомплектом.

По оценке британской разведки, ВСУ местами отодвинули линию фронта на юге.

В ОК "Юг" высмеяли утверждение российских чиновников о якобы провале украинского наступления на юге.

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Марко Сировой

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