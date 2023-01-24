Армия России потеряла под 700 военных за сутки и шесть единиц авиации

Силы обороны Украины уничтожили 690 российских военных, четыре вертолета и два самолета за сутки. Об этом сообщается в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.

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С 24 февраля по 24 января армия России потеряла на войне против Украины:

личного состава ‒ около 122 170 (+690) человек ликвидировано,

танков ‒ 3152 (+2),

боевых бронированных машин ‒ 6284 (+8),

артиллерийских систем – 2148 (+2),

РСЗО – 448 (+1),

средств ПВО ‒ 220 (0),

самолетов – 289 (+2),

вертолетов – 281 (+4),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1897 (+3),

крылатых ракет ‒ 749 (0),

кораблей/катеров ‒ 18 (0),

автомобильной техники и автоцистерн – 4944 (+8),

спецтехники ‒ 194 (+1).

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Марко Сировой

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