Армия России потеряла под 700 военных за сутки и шесть единиц авиации
Силы обороны Украины уничтожили 690 российских военных, четыре вертолета и два самолета за сутки. Об этом сообщается в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.
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С 24 февраля по 24 января армия России потеряла на войне против Украины:
личного состава ‒ около 122 170 (+690) человек ликвидировано,
танков ‒ 3152 (+2),
боевых бронированных машин ‒ 6284 (+8),
артиллерийских систем – 2148 (+2),
РСЗО – 448 (+1),
средств ПВО ‒ 220 (0),
самолетов – 289 (+2),
вертолетов – 281 (+4),
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1897 (+3),
крылатых ракет ‒ 749 (0),
кораблей/катеров ‒ 18 (0),
автомобильной техники и автоцистерн – 4944 (+8),
спецтехники ‒ 194 (+1).
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