Армия России разрушила или повредила около 200 объектов культурного наследия – Зеленский

По состоянию на 7 мая российские оккупанты разрушили или повредили около 200 объектов культурного наследия Украины. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в видеообращении по итогам дня.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Минувшей ночью российская армия потратила ракету, чтобы уничтожить музей Григория Сковороды в Харьковской области. Ракету. Чтобы уничтожить музей. Музей философа и поэта, жившего в XVIII веке. Который учил людей тому, что такое подлинное христианское отношение к жизни и как человеку познать себя", – сказал Зеленский.

Президент сообщил, что, по состоянию на 7 мая, российская армия разрушила или повредила уже около 200 объектов культурного наследия.

"Сегодня же захватчики нанесли ракетный удар по Одессе. По городу, где почти каждая улица имеет что-то памятное, что-то историческое. Но для российской армии это и не имеет значения. Им только убивать и разрушать. Одесса? Харьковщина? Донбасс? Им все равно", – сказал Зеленский.

Читайте также: Фактически уничтожен. Харьковские власти показали музей Сковороды после обстрела – фото

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.