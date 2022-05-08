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Армия России разрушила или повредила около 200 объектов культурного наследия – Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
08.05.2022, 01:03
Армия России разрушила или повредила около 200 объектов культурного наследия – Зеленский - Фото
Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

По состоянию на 7 мая российские оккупанты разрушили или повредили около 200 объектов культурного наследия Украины. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в видеообращении по итогам дня.

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"Минувшей ночью российская армия потратила ракету, чтобы уничтожить музей Григория Сковороды в Харьковской области. Ракету. Чтобы уничтожить музей. Музей философа и поэта, жившего в XVIII веке. Который учил людей тому, что такое подлинное христианское отношение к жизни и как человеку познать себя", – сказал Зеленский.

Президент сообщил, что, по состоянию на 7 мая, российская армия разрушила или повредила уже около 200 объектов культурного наследия.

"Сегодня же захватчики нанесли ракетный удар по Одессе. По городу, где почти каждая улица имеет что-то памятное, что-то историческое. Но для российской армии это и не имеет значения. Им только убивать и разрушать. Одесса? Харьковщина? Донбасс? Им все равно", – сказал Зеленский.

Читайте также: Фактически уничтожен. Харьковские власти показали музей Сковороды после обстрела – фото

Наталия Медведева
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