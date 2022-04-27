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Армия России создана для молниеносных конфликтов и не рассчитана на затяжные – Арестович

Цей матеріал також доступний українською
27.04.2022, 04:06
Армия России создана для молниеносных конфликтов и не рассчитана на затяжные – Арестович - Фото
Алексей Арестович (Скриншот видео)

Война в Украине продолжается дольше запланированных Кремлем трех дней, а российская армия не рассчитана на затяжные конфликты. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину по итогам 26 апреля.

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"Российская армия не создавалась для затяжных конфликтов. Она создавалась для молниеносных конфликтов – чтобы не успевали отреагировать международные сообщества. А тут конфликт затянулся, и международное сообщество успело отреагировать", – сказал Арестович.

Советник главы ОП заявил, что сейчас западные страны нацелены на военную победу Украины.

"Запад поставил вопрос четко – речь идет о военной победе Украины. И к этому все идет. И на это работает вся машина 40 государств... Вопрос гонки потенциалов, которая не в пользу Российской Федерации с самого ее начала", – сказал Арестович, комментируя встречу министров обороны из более чем 40 стран, которая состоялась 26 апреля на американской авиабазе Рамштайн в Германии и была посвящена военной помощи Украине.

Читайте также: Место встречи – база Рамштайн. Как коллективный Запад создал коалицию в поддержку Украины

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