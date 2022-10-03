Армия России утром атаковала ракетами под Днепром
Россия нанесла ракетній удар по Днепропетровской области. Об этом сообщил в Telegram глава местной областной военной администрации Валентин Резниченко.
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Удар пришелся по Днепровскому району. Информация о погибших и раненых уточняется.
Также ночью россияне били из РСЗО по Никопольскому и Криворожскому районам. Обошлось без пострадавших.
В Никополе повреждено около 10 многоэтажек и частных домов, а также линии электропередач. В Марганецкой общине – горел дачный дом, в Мировской – почти 1000 семей без света, в селе Марьянское Зеленодольской общины – повреждены частные дома, солнечная электростанция, сельскохозяйственные склады, газопровод и электросети.
- Ночью армия России ударила ракетами по Запорожью.
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