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Армия России утром атаковала ракетами под Днепром

Цей матеріал також доступний українською
03.10.2022, 08:42
Армия России утром атаковала ракетами под Днепром - Фото
Российские обстрелы Днепропетровской области (фото - Валентин Резніченко, Telegram)

Россия нанесла ракетній удар по Днепропетровской области. Об этом сообщил в Telegram глава местной областной военной администрации Валентин Резниченко.

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Удар пришелся по Днепровскому району. Информация о погибших и раненых уточняется.

Также ночью россияне били из РСЗО по Никопольскому и Криворожскому районам. Обошлось без пострадавших.

В Никополе повреждено около 10 многоэтажек и частных домов, а также линии электропередач. В Марганецкой общине – горел дачный дом, в Мировской – почти 1000 семей без света, в селе Марьянское Зеленодольской общины – повреждены частные дома, солнечная электростанция, сельскохозяйственные склады, газопровод и электросети.

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Марко Сировой
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