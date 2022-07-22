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Армия России ввела резервы и попыталась штурмовать на юге, но была подавлена ВСУ – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
22.07.2022, 07:53
Армия России ввела резервы и попыталась штурмовать на юге, но была подавлена ВСУ – Генштаб - Фото
Украинские военные (фото - Генштаб)

Армия России безуспешно пыталась штурмовать на юге и Донбассе, на некоторых направлениях на востоке продолжаются бои. Об этом сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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Юг

На Южнобугском направлении россияне ведут оборону позиций, сосредотачивают усилия на недопущении украинского наступления и ввели резервные подразделения.

Армия РФ обстреливала в районе ряда населенных пунктов. Также попыталась провести штурмовые действия на направлениях Малая Сейдеминуха-Андреевка и Давыдов Брод-Белогоровка, но украинские военные сразу подавили эти попытки – оккупанты отошли.

В море – три носителя крылатых ракет "Калибр".

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Донбасс

Враг сосредоточил силы на Краматорском и Бахмутском направлениях, систематически обстреливает украинские позиции, чтобы не допустить переброски резервов на другие направления, пытается пополнить запасы боеприпасов и топлива.

Славянское – артиллерийские обстрелы РФ возле ряда населенных пунктов. Краматорское – россияне били из танков и артиллерии, нанесли авиаудар возле Ивано-Дарьевки, ведут штурмовые действия в направлении Верхнекаменка-Верхнекаменское, боевые действия продолжаются.

Бахмутское – РФ обстреливала в районе ряда населенных пунктов и Углегорской ТЭС, нанесла авиаудар возле Стряповки. Оккупанты безуспешно вели штурмовые действия на направлениях Доломитное-Новолуганское и Стряповка-Соледар – они понесли потери, украинские военные отогнали назад дезорганизованные подразделения врага. РФ продолжает попытки штурма возле Углегорской ТЭС и Покровского, боевые действия продолжаются.

Авдеевское, Новопавловское, Запорожское – российские артиллерийские обстрелы и авиаудар возле Пречистовки.

Харьковское направление

Россияне били из артиллерии по районам ряда населенных пунктов.

Север

На Волынском и Полесском – без существенных изменений, срок проверки боеготовности армии Беларуси продлен до 31 июля. Северское – враг обстреливает приграничье Сумской и Черниговской областей для демонстрации присутствия, вел разведку с помощью БПЛА.

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Марк Сировой
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ВСУ Донбасс Херсон штурм армия рф генштаб юг войска россии
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