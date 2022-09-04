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Армия России за сутки потеряла 450 оккупантов и 15 танков: сводка Генштаба

Цей матеріал також доступний українською
04.09.2022, 09:18
Армия России за сутки потеряла 450 оккупантов и 15 танков: сводка Генштаба - Фото
Фото: EPA

Силы обороны Украины 3 сентября уничтожили 450 российских военных, 15 танков, 13 артиллерийских систем. С начала полномасштабной войны ликвидировано 49 500 оккупантов, говорится в сводке от Генштаба ВСУ.

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Самые большие потери россияне понесли на Донецком и Криворожском направлениях.

С 24 февраля по 4 сентября оккупанты потеряли на войне в Украине:

→ личного состава – около 49 500 (+450) человек ликвидировано,
→ танков – 2049 (+15),
→ боевых бронированных машин – 4430 (+27),
→ артиллерийских систем – 1147 (+13),
→ РСЗО – 294 (+1),
→ средств ПВО – 156 (+3),
→ самолетов – 236 (+1),
→ вертолетов – 206 (+1),
→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 864 (0),
→ крылатых ракет – 203 (0),
→ кораблей/катеров – 15 (0),
→ автомобильной техники и автоцистерн – 3276 (+8),
→ спецтехники – 106 (+1).

Армия России за сутки потеряла 450 оккупантов и 15 танков: сводка Генштаба
  • Российские потери выросли после того, как Вооруженные Силы Украины сообщили о начале наступления в Херсонской области.
  • Украинский Генштаб не рассказывает о том, как продвигаются украинские войска, но количество уничтоженной российской техники в его сводках увеличилось.

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Андрій Водяний
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