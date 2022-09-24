Артиллеристы 40-й бригады показали уничтожение российского склада боеприпасов – видео
24.09.2022, 19:09
Фото – Генштаб ВСУ
Пресс-служба 40-й Отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта опубликовала видео уничтожения склада боеприпасов оккупантов и замаскированной бронетехники.
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Артиллеристы отметили, что публикация предназначена "для поднятия настроения".
- За 23 сентября ВСУ уничтожили 240 оккупантов, 41 единицу техники и семь единиц артиллерии, сообщает Генеральный штаб.
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