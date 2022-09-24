ВСУ уничтожили 240 оккупантов, 41 единицу техники и семь артсистем — потери РФ от Генштаба

Вооруженные Силы Украины за сутки уничтожили 240 оккупантов, 41 единицу техники и семь единиц артиллерии. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявляют, что наибольшие потери противник понес на Донецком и Краматорском направлениях.

Общие потери оккупантов составили:

личного состава — 56300 (+240),

танков — 2262 (+8),

боевых бронированных машин — 4807 (+11),

артиллерийских систем — 1361 (+6),

РСЗО —327 (+1),

средств ПВО — 170,

самолетов — 255 (+1),

вертолетов — 220 (+1),

БПЛА оперативно-тактического уровня — 956 (+6),

крылатых ракет — 240,

кораблей/катеров — 15,

автомобильной техники и автоцистерн — 3681 (+22),

специальной техники — 126.

Вооруженные Силы Украины сбили вертолет Ми-8 и штурмовик Су-25 на южном направлении, а также ударили по Каховскому мосту, заявили в оперативном командовании "Юг".

По данным Генштаба, для восполнения потерь личного состава Россия объявила "частичную мобилизацию" в РФ и на временно оккупированных территориях Украины.

На временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей оккупанты начали мобилизацию среди мужчин, получивших паспорт РФ.

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Дмитро Гриниченко

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