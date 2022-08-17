Артиллеристы ВМС ВСУ уничтожили шестерых оккупантов и их технику: видео

Артиллерийские подразделения ВМС ВСУ наносили удары по скоплению живой силы и техники оккупантов, в результате чего уничтожено шесть захватчиков. Об этом сообщает пресс-служба ВМС.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Согласно сообщению, удары наносились на Донецком и Херсонском направлениях.

"Наши артиллерийские подразделения наносили удары по скоплению живой силы и технике оккупантов, в результате чего уничтожено шесть захватчиков. Окончательные потери врага уточняются", – сказано в сообщении.

Читайте также: В Новой Каховке уничтожена база российских оккупантов – фото, видео

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.