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Артиллеристы ВМС ВСУ уничтожили шестерых оккупантов и их технику: видео

Цей матеріал також доступний українською
17.08.2022, 18:19
Артиллеристы ВМС ВСУ уничтожили шестерых оккупантов и их технику: видео - Фото
Скриншот с видео

Артиллерийские подразделения ВМС ВСУ наносили удары по скоплению живой силы и техники оккупантов, в результате чего уничтожено шесть захватчиков. Об этом сообщает пресс-служба ВМС.

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Согласно сообщению, удары наносились на Донецком и Херсонском направлениях.

"Наши артиллерийские подразделения наносили удары по скоплению живой силы и технике оккупантов, в результате чего уничтожено шесть захватчиков. Окончательные потери врага уточняются", – сказано в сообщении.

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Вадим Ребрина
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ВМС ВСУ артиллерия
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