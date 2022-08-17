Артиллеристы ВМС ВСУ уничтожили шестерых оккупантов и их технику: видео
17.08.2022, 18:19
Скриншот с видео
Артиллерийские подразделения ВМС ВСУ наносили удары по скоплению живой силы и техники оккупантов, в результате чего уничтожено шесть захватчиков. Об этом сообщает пресс-служба ВМС.
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Согласно сообщению, удары наносились на Донецком и Херсонском направлениях.
"Наши артиллерийские подразделения наносили удары по скоплению живой силы и технике оккупантов, в результате чего уничтожено шесть захватчиков. Окончательные потери врага уточняются", – сказано в сообщении.
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