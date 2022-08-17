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В Новой Каховке уничтожена база российских оккупантов – фото, видео

Цей матеріал також доступний українською
17.08.2022, 16:22
В Новой Каховке уничтожена база российских оккупантов – фото, видео - Фото
Российская база в Новой Каховке (фото Андрея Цаплиенко)

Во временно оккупированной Новой Каховке уничтожена база армии России. Об этом сообщают Управление стратегических коммуникаций ВСУ и Госпогранслужба.

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Стратком оценивает потери российских оккупантов в 10-15 человек ликвидированными и пишет, что еще столько же "готовятся на выход". По данным ГПСУ, ликвидированы минимум 12 российских военных.

Стратком также опубликовал видео, под которым написал, что "по предварительной информации это видеоподтверждение точного "курения в неустановленном месте"" в Новой Каховке.

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В Новой Каховке уничтожена база российских оккупантов – фото, видео

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Марк Сировой
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ВСУ армия рф новая каховка база войска россии
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