В Новой Каховке уничтожена база российских оккупантов – фото, видео

Во временно оккупированной Новой Каховке уничтожена база армии России. Об этом сообщают Управление стратегических коммуникаций ВСУ и Госпогранслужба.

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Стратком оценивает потери российских оккупантов в 10-15 человек ликвидированными и пишет, что еще столько же "готовятся на выход". По данным ГПСУ, ликвидированы минимум 12 российских военных.

Стратком также опубликовал видео, под которым написал, что "по предварительной информации это видеоподтверждение точного "курения в неустановленном месте"" в Новой Каховке.

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Сегодня ночью ОК "Юг" сообщало, что ВСУ уничтожили российские склады боеприпасов в Новой Каховке и Музыковке.

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Марк Сировой

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