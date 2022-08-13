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Мосты в Херсоне и Новой Каховке, вероятно, не используются для снабжения – союзники

Цей матеріал також доступний українською
13.08.2022, 09:29
Мосты в Херсоне и Новой Каховке, вероятно, не используются для снабжения – союзники - Фото
Российские оккупанты на дамбе в Новой Каховке (фото: EPA)

Мосты через Днепр в Херсоне и Новой Каховке стали непригодными для существенного военного снабжения россиян после ударов Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

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Разведчики заявляют, что два основных автомобильных моста, которые обеспечивают доступ на временно оккупированную часть Херсонской области на правом берегу Днепра, вероятно, не используются для существенного военного снабжения россиян. 

Отмечается, что точечные удары ВСУ по мосту в Новой Каховке 10 августа сделали переправу непригодной для движения тяжелой техники. 

В последние дни оккупантам удалось провести лишь поверхностный ремонт поврежденного Антоновского моста в Херсоне, который, вероятно, остается "структурно подорванным". На прошлой неделе также пострадал железнодорожный мост в районе Херсона.

Все это привело к использованию Россией понтонной переправы в качестве основного маршрута снабжения группировки на правом берегу Днепра, заявляют британцы. 

"Даже если России удастся провести значительный ремонт мостов, они останутся ключевым уязвимым местом. Наземное снабжение нескольких тысяч российских солдат на западном берегу почти наверняка зависит всего от двух пунктов переправы на понтонных паромах. Поскольку их цепочка поставок ограничена, размер любых запасов, которые России удалось создать на западном берегу, вероятно, станет ключевым фактором устойчивости сил", – резюмировали в сводке. 

Читайте также: Контрольный удар. В ОК "Юг" подтвердили, что мост в Новой Каховке снова обстреляли 

Дмитрий Гриниченко
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война Херсон новая каховка британская разведка мосты через Днепр
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