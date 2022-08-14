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ВСУ уничтожили российские склады боеприпасов в Новой Каховке и Музыковке

Цей матеріал також доступний українською
14.08.2022, 03:01
ВСУ уничтожили российские склады боеприпасов в Новой Каховке и Музыковке - Фото
HIMARS (Фото: Генштаб ВСУ)

13 августа Вооруженные Силы Украины уничтожили склады российской армии, расположенные во временно оккупированных Новой Каховке и Музыковке Херсонской области. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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Авиация ВСУ нанесла два удара по опорным пунктам врага в Баштанском районе.

В результате ударов ракетно-артиллерийских подразделений ВСУ уничтожены: 15 оккупантов, танк Т-72 и четыре единицы бронированной и автомобильной техники.

В Музыковке и Новой Каховке уничтожены два склада вражеских боеприпасов.

Оккупанты силами двух десантно-штурмовых отделений попытались штурмовать в направлении Лозового, но успеха не имели.

Вражеская авиация нанесла пять авиационных ударов по позициям украинских военных на линии столкновения. "Без потерь", – сообщает ОК "Юг".

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Наталия Медведева
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потери врага
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