ВСУ уничтожили российские склады боеприпасов в Новой Каховке и Музыковке

13 августа Вооруженные Силы Украины уничтожили склады российской армии, расположенные во временно оккупированных Новой Каховке и Музыковке Херсонской области. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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Авиация ВСУ нанесла два удара по опорным пунктам врага в Баштанском районе.

В результате ударов ракетно-артиллерийских подразделений ВСУ уничтожены: 15 оккупантов, танк Т-72 и четыре единицы бронированной и автомобильной техники.

В Музыковке и Новой Каховке уничтожены два склада вражеских боеприпасов.

Оккупанты силами двух десантно-штурмовых отделений попытались штурмовать в направлении Лозового, но успеха не имели.

Вражеская авиация нанесла пять авиационных ударов по позициям украинских военных на линии столкновения. "Без потерь", – сообщает ОК "Юг".

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Наталия Медведева

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