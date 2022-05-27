Ассамблея ВОЗ осудила нападение России на Украину. Кто голосовал против

Ассамблея Всемирной организации здоровья в четверг подавляющим большинством голосов приняла декларацию, осуждающую нападение России на Украину. Против проголосовали только 12 государств: Алжир, Беларусь, Бурунди, Эритрея, Китай, КНДР, Куба, Лаос, Мали, Никарагуа, Россия, Сирия.

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"За" проголосовали 88 членов ВОЗ, в том числе большинство стран Европы. Представители Сербии и Венгрии не участвовали в голосовании.

Авторами резолюции выступили полсотни государств мира. Они настойчиво призвали Россию "немедленно прекратить все нападения на больницы и другие учреждения здравоохранения", обеспечивать "защиту всего медицинского персонала и гуманитарного персонала, выполняющего чисто медицинские обязанности, их транспортные средства и оборудование", а также защищать больных и раненых в соответствии с Женевскими конвенциями и Дополнительными протоколами к ним.

Ассамблея ВОЗ решила, что действия Российской Федерации "могут требовать рассмотрения ассамблеей возможности применения соответствующих статей устава ВОЗ".

Устав ВОЗ позволяет временно забирать право голоса у члена организации в случае нарушений.

Делегация России назвала резолюцию политизированной и вместе с Сирией предложила альтернативный документ. Его поддержали только 15 стран, против проголосовали против. Документ был отклонен.

На минувшей неделе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров попросил ВОЗ убедить Украину не сопротивляться России.

Андрей Водяный

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