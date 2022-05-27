Ассамблея ВОЗ осудила нападение России на Украину. Кто голосовал против
Ассамблея Всемирной организации здоровья в четверг подавляющим большинством голосов приняла декларацию, осуждающую нападение России на Украину. Против проголосовали только 12 государств: Алжир, Беларусь, Бурунди, Эритрея, Китай, КНДР, Куба, Лаос, Мали, Никарагуа, Россия, Сирия.
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"За" проголосовали 88 членов ВОЗ, в том числе большинство стран Европы. Представители Сербии и Венгрии не участвовали в голосовании.
Авторами резолюции выступили полсотни государств мира. Они настойчиво призвали Россию "немедленно прекратить все нападения на больницы и другие учреждения здравоохранения", обеспечивать "защиту всего медицинского персонала и гуманитарного персонала, выполняющего чисто медицинские обязанности, их транспортные средства и оборудование", а также защищать больных и раненых в соответствии с Женевскими конвенциями и Дополнительными протоколами к ним.
Ассамблея ВОЗ решила, что действия Российской Федерации "могут требовать рассмотрения ассамблеей возможности применения соответствующих статей устава ВОЗ".
Устав ВОЗ позволяет временно забирать право голоса у члена организации в случае нарушений.
Делегация России назвала резолюцию политизированной и вместе с Сирией предложила альтернативный документ. Его поддержали только 15 стран, против проголосовали против. Документ был отклонен.
- На минувшей неделе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров попросил ВОЗ убедить Украину не сопротивляться России.
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