Атака на энергетику Польши. В правительстве не исключает саботаж России

В Минэнерго Польши заявили, что атака была направлена на отключение света по всей стране, но этого удалось избежать

Дональд Туск (Фото: x.com/donaldtusk)

В Польше сообщили о кибератаках на свою энергетическую инфраструктуру – не ислючают российский саботаж. Премьер-министр страны Дональд Туск 15 января провел оперативное собрание правительства.

Министр энергетики Польши Милош Мотыка заявил, что в конце 2025 года по всей стране произошла серьезная кибератака на когенерационную установку и многочисленные отдельные возобновляемые источники энергии. По данным польского Министерства энергетики, атака была направлена ​​на нарушение работы энергосистемы и создание хаоса, но удалось эффективно нейтрализовать угрозу и предотвратить отключения.

Как сообщает RMF 24, на собрании правительство должно представить подробности недавних инцидентов и запланированные превентивные меры.

Ранее, 13 января, министр цифровых технологий Польши Кшиштоф Гавковский заявлял, что следы атак указывают на российские хакерские группы. По его словам, атака стала крупнейшей на энергетическую инфраструктуру за последние годы.

"Все указывает на российский саботаж , потому что это нужно называть своими именами, это направлено на дестабилизацию ситуации в Польше. Мы были очень близки к отключению электроэнергии", – сказал он.

При этом он поспешил заверить, что нет причин для паники и Польша "хорошо подготовлена".