Атака на енергетику Польщі. В уряді не виключають саботаж Росії

У Міненерго Польщі заявили, що атака була спрямована на вимкнення світла у всій країні, але цього вдалося уникнути

Дональд Туск (Фото: x.com/donaldtusk)

У Польщі повідомили про кібератаки на свою енергетичну інфраструктуру – не виключають російський саботаж. Прем'єр-міністр країни Дональд Туск 15 січня провів оперативні збори уряду.

Міністр енергетики Польщі Мілош Мотика заявив, що наприкінці 2025 року у всій країні сталася серйозна кібератака на когенераційну установку і численні окремі поновлювані джерела енергії. За даними польського Міністерства енергетики, атака була спрямована на порушення роботи енергосистеми та створення хаосу, але вдалося ефективно нейтралізувати загрозу і запобігти відключенням.

Як повідомляє RMF 24, на зборах уряд має представити подробиці нещодавніх інцидентів і заплановані превентивні заходи.

Раніше, 13 січня, міністр цифрових технологій Польщі Кшиштоф Гавковський заявляв, що сліди атак вказують на російські хакерські групи. За його словами, атака стала найбільшою на енергетичну інфраструктуру за останні роки.

"Усе вказує на російський саботаж, тому що це потрібно називати своїми іменами, це спрямовано на дестабілізацію ситуації в Польщі. Ми були дуже близькі до відключення електроенергії", – сказав він.

Водночас він поспішив запевнити, що немає причин для паніки і Польща "добре підготовлена".