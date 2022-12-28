Атаковать Украину "Калибрами" корабли россиян могут из пунктов базирования – спикер ВСУ

Российские оккупанты могут атаковать Украину ракетами "Калибр" прямо из пунктов базирования их носителей. Об этом рассказала спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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Представительницу ОК "Юг" спросили, как повлияет на способность россиян наносить ракетные удары с моря лишение их кораблей в Черном море возможности получать обновления навигационных карт.

Гуменюк отметила, что отключение навигации – это достаточно сложная ситуация для любого объекта, который ориентируется по соответствующим приборам.

"Но атаковать ракетами типа "Калибр" с надводного или подводного носителя они могут даже из пунктов базирования. Нужно осознавать эту опасность... Хотя это точно также небезопасно и для этого пункта базирования, но когда это россияне берегли то, что не их", – сказал спикер ОК "Юг".

Гуменюк добавила, что кроме того, российским кораблям с "Калибрами" нужно всего два часа, чтобы переместиться с пункта базирования до пункта поражения.

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Наталія Медведєва

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