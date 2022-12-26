Россия, очевидно, готовится к новому массированному ракетному удару по Украине – Гуменюк

Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отметила, что российские оккупанты "очевидно, к чему-то готовятся", выводя ракетоносители на боевое дежурство в Черное море. Это, по ее словам, может быть подготовкой к новому массированному ракетному удару по Украине. Об этом Гуменюк сказала в эфире телемарафона.

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На вопрос о том, является ли признаком подготовки оккупантов к новому массированному ракетному удару по Украине выведение в Черное море четырех ракетоносителей, она ответила: "Очевидно, что они к чему-то готовятся, но сейчас они маневрируют, и уже один из ракетоносителей зашел в пункт базирования. Сейчас в море один надводный, два подводных ракетоносителя, что в общем количестве составляет 16 ракет типа "Калибр" в готовности к использованию".

Однако, отметила она, вернуть корабль на боевое дежурство — дело нескольких часов.

По словам Гуменюк, оккупанты имеют "тяготение к повторению более-менее для них значимых операций".

"Поэтому если вспомнить о 5 декабря, как они готовились к массированному ракетному удару, когда выводили и ракетоносители в море, и поднимали стратегическую и тактическую авиацию, в принципе все очень похоже. Мы готовы к этому. Мы осознаем, что возможен такой удар", – подчеркнула Гуменюк.

Также она отметила, что россияне способны наносить не только массированные, но и точечные удары.

По словам Гуменюк, "хлопок" в российском Энгельсе также напоминает о событиях 5 декабря, "поэтому может быть определенное дежавю, определенное повторение этой ситуации".

"То, что у них иссякают запасы – понятно, потому что они их постоянно используют, но недооценивать врага нельзя", – отметила она, напомнив, что оккупанты, несмотря на санкции, пытаются пополнять свои запасы.

Ночью 26 декабря российские города-спутники Саратов и Энгельс услышали мощные взрывы, которые вместе со световой вспышкой зафиксировали веб-камеры.

Минобороны РФ утверждает, что российские военные сбили беспилотник у аэродрома в Энгельсе, но признает гибель трех российских военных.

Вадим Ребрина

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