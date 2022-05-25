Аваков и Яценюк говорят, что не получали повесток о вызове на допрос по "угольному делу"

Бывший глава МВД Арсен Аваков и бывший премьер-министр Арсений Яценюк сказали, что узнали о вызове на допрос по "угольному делу" из СМИ. Об этом Аваков и пресс-служба Яценюка сказали в комментарии hromadske.

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Экс-глава МВД заявил, что повестку не получал и узнал о вызове на допрос из интернета. "Наверное, сбой какой-то у них... А может, в Харьков направили в мою разбитую ракетами квартиру", – сказал Аваков.

Он отметил, что высказывал свою позицию по поставке угля еще в ноябре 2014 года.

12 ноября 2014 года DW написало, что на заседании Кабмина в этот день Аваков заявил, что в ситуации с поставками угля из Южно-Африканской Республики могут быть попытки манипулирования правительством. "Я считаю, что Минтопэнерго и правительством манипулируют. Я считаю, что компания должна возобновить поставки угля из ЮАР. Есть компании, заинтересованные в том, чтобы мы зависели от Российской Федерации или псевдоорганизаций ДНР и ЛНР, – сказал Аваков.

В пресс-службе Яценюка hromadske рассказали, что политик уже трижды раньше был на допросе по этому делу. О вызове на новый допрос ему якобы стало известно из СМИ.

Ранее задержанный СБУ Виктор Медведчук дал показания против Петра Порошенко по "угольному делу". Он заявил, что пятый президент "отвечал за закупку угля с временно оккупированных территорий в 2014-2015 годах", а позже именно Порошенко якобы стал владельцем украинского участка нефтепродуктопровода, известного как "труба Медведчука".

СБУ сообщила, что повторно вызвала на допрос по "угольному делу" Яценюка, Авакова, бывшего секретаря СНБО Александра Турчинова и гендиректора ДТЭК Максима Тимченко.

Турчинов назвал вызов на допрос "неадекватным политическим пиаром СБУ" и заявил, что на сайте спецслужбы размещена повестка о вызове на допрос почти неделю назад. По словам Турчинова, сейчас он находится на юго-восточном фронте "и готов дать ответы на любые вопросы в одном из окопов".

Вадим Ребрина

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