Аваков и Яценюк говорят, что не получали повесток о вызове на допрос по "угольному делу"
Бывший глава МВД Арсен Аваков и бывший премьер-министр Арсений Яценюк сказали, что узнали о вызове на допрос по "угольному делу" из СМИ. Об этом Аваков и пресс-служба Яценюка сказали в комментарии hromadske.
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Экс-глава МВД заявил, что повестку не получал и узнал о вызове на допрос из интернета. "Наверное, сбой какой-то у них... А может, в Харьков направили в мою разбитую ракетами квартиру", – сказал Аваков.
Он отметил, что высказывал свою позицию по поставке угля еще в ноябре 2014 года.
12 ноября 2014 года DW написало, что на заседании Кабмина в этот день Аваков заявил, что в ситуации с поставками угля из Южно-Африканской Республики могут быть попытки манипулирования правительством. "Я считаю, что Минтопэнерго и правительством манипулируют. Я считаю, что компания должна возобновить поставки угля из ЮАР. Есть компании, заинтересованные в том, чтобы мы зависели от Российской Федерации или псевдоорганизаций ДНР и ЛНР, – сказал Аваков.
В пресс-службе Яценюка hromadske рассказали, что политик уже трижды раньше был на допросе по этому делу. О вызове на новый допрос ему якобы стало известно из СМИ.
- Ранее задержанный СБУ Виктор Медведчук дал показания против Петра Порошенко по "угольному делу". Он заявил, что пятый президент "отвечал за закупку угля с временно оккупированных территорий в 2014-2015 годах", а позже именно Порошенко якобы стал владельцем украинского участка нефтепродуктопровода, известного как "труба Медведчука".
- СБУ сообщила, что повторно вызвала на допрос по "угольному делу" Яценюка, Авакова, бывшего секретаря СНБО Александра Турчинова и гендиректора ДТЭК Максима Тимченко.
- Турчинов назвал вызов на допрос "неадекватным политическим пиаром СБУ" и заявил, что на сайте спецслужбы размещена повестка о вызове на допрос почти неделю назад. По словам Турчинова, сейчас он находится на юго-восточном фронте "и готов дать ответы на любые вопросы в одном из окопов".
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