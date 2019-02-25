Аваков: На депутата БПП заявили двое кандидатов в президенты

Фото: mvs.gov.ua

На депутата из фракции БПП Сергея Березенко как "организатора схем", якобы используемых в предвыборной кампании, написали заявления как минимум два кандидата в президенты. Это уточнил сегодня на брифинге глава МВД Арсен Аваков, сообщает пресс-служба министерства.

"Сергей Березенко стал фигурантом производств на основе заявлений минимум двух кандидатов в президенты. И его имя, как организатора схем, указано в целом ряде обращений. Мы не можем не зафиксировать эти обращения и не вести расследование", - сказал Аваков.

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"Не надо волноваться, что ты фигурант производства, всегда есть проверка и она установит факты. Если ты честный человек, тебе нечего бояться", - добавил министр.

Ранее Аваков заявлял, что полиция опросила граждан и открыла дело о возможной раздаче денег избирателям в офисе Березенко.

Тогда министр говорил, что в офис "очень деятельного депутата" Березенко в Чернигове полицию вызвали сотрудники этого офиса. А в другой офис депутата правоохранителей, по словам Авакова, вызвали журналисты.

В БПП потребовали от главы МВД опровергнуть обвинение в подкупе избирателей или предъявить доказательства.