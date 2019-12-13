Аваков подал идею о патрулях в ОРДЛО: никаких "народных милиций"

Чтобы выполнить пункт минских соглашений 2015 года о "патрулях народной милиции" во время местных выборов на ныне оккупированных территориях, министр внутренних дел Арсен Аваков предложил свой вариант. Его он озвучил вчера в эфире канала 1+1.
По словам главы МВД, в ведомстве готовы, "как только дипломатами будет заключено адекватное соглашение", своими полицейскими силами зайти и обеспечить порядок в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).
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"Мы заходим своими силами, например патруль из пяти человек: два человека - украинская Нацполиция, один представитель полицейской миссии ОБСЕ, и два представителя территориальных громад, где проходят выборы", - пояснил он.
Аваков подчеркнул, что власть исходит из того, что никаких выборов в ОРДЛО не будет без предварительного роспуска незаконных вооруженных формирований террористических организаций ДНР/ЛНР.
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