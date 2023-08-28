Авиакатастрофа з "Джусом" в Житомирской области. Следствие изучает три версии происшествия

Советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в эфире телемарафона сообщила, что следствие изучает три версии событий, которые привели к столкновению в Житомирской области двух учебно-боевых самолетов L-39 и, как следствие, гибели трех летчиков.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По ее словам, к расследованию привлекут специалистов из Генерального штаба ВСУ и командования Воздушных сил.

"Сейчас следствием будут рассматриваться версии такие как: техническая неисправность самолетов, ошибка пилотов и третья версия – нарушения при организации совершения полетов", – сказала Сапьян.

В то же время по предварительно установленным обстоятельствам, катастрофа произошла в результате столкновения двух самолетов при совершении маневра разворота.

"Это важно. Мы получили от следователей свежую информацию, которая дополняет наше информационное пространство", – подчеркнула советница ГБР.

25 августа в Житомирской области во время выполнения боевого задания в небе столкнулись экипажи двух учебно-боевых самолетов L-39. Погибли трое пилотов — капитан Андрей Пильщиков с позывным "Джус" и два майора Вячеслав Минко и Сергей Проказин.

"Джус" летал на истребителе МиГ-29. После начала полномасштабной войны России с Украиной защищал небо над Киевом. В интервью западным СМИ призвал передать Украине истребители F-16.

Государственное бюро расследований заявило, что расследует катастрофу в Житомирской области. Техническое состояние самолетов и соблюдение правил подготовки к полетам будут анализироваться с особым вниманием. Профильные специалисты проведут тщательную диагностику "черных ящиков".

Читайте также: Расследование авиакатастрофы в Житомирской области может длиться до полугода

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.