Авіакатастрофа з "Джусом" на Житомирщині. Слідство вивчає три версії події

Радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян в ефірі телемарафону повідомила, що слідство вивчає три версії подій, які призвели до зіткнення на Житомирщині двох навчально-бойових літаків L-39 і, як наслідок, загибелі трьох льотчиків.

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За її словами, до розслідування залучать фахівців з Генерального штабу ЗСУ та командування Повітряних сил.

"Наразі слідство розглядатиме версії такі як: технічна несправність літаків, помилка пілотів і третя версія – порушення під час організації здійснення польотів", – сказала Сап'ян.

Водночас за попередньо встановленими обставинами, катастрофа сталася внаслідок зіткнення двох літаків під час здійснення маневру розвороту.

"Це важливо. Ми отримали від слідчих свіжу інформацію, яка доповнює наш інформаційний простір", – наголосила радниця ДБР.

25 серпня на Житомирщині під час виконання бойового завдання у небі зіткнулися екіпажі двох навчально-бойових літаків L-39. Загинули троє пілотів — капітан Андрій Пільщиков з позивним "Джус" і два майори Вʼячеслав Мінка та Сергій Проказін.

"Джус" літав на винищувачі МіГ-29. Після початку повномасштабної війни Росії з Україною захищав небо над Києвом. В інтерв'ю західним ЗМІ закликав передати Україні винищувачі F-16.

Державне бюро розслідувань заявило, що розслідує катастрофу в Житомирській області. Технічний стан літаків і дотримання правил підготовки до польотів аналізуватимуть з особливою увагою. Профільні фахівці проведуть ретельну діагностику "чорних скриньок".

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