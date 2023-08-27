Розслідування авіакатастрофи на Житомирщині може тривати до пів року

Повітряні сили поки що не знають, скільки буде тривати розслідування авіакатастрофи у Житомирській області, в якій загинули троє українських льотчиків. Про це в ефірі єдиного телемарафону сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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"Зазвичай у нас є спеціальна лабораторія, де є вузькоспрямовані фахівці, які по ланцюжку розкладають кожну деталь літака, щоб з'ясувати, що сталося. Більше інформації, звичайно, є у бортових самописцях, які мають записи радіообміну. Різні терміни бувають, навіть до пів року затягується розслідування", – сказав він. За словами Ігната, два навчально-бойові літаки Л-39, які зіткнулися під Житомиром, виконували бойове завдання, визначене керівництвом бригади. Завершити його не вдалося.

25 серпня на Житомирщині під час виконання бойового завдання у небі зіткнулися екіпажі двох навчально-бойових літаків Л-39. Загинули троє пілотів — капітан Андрій Пільщиков з позивним Джус і два майори Вʼячеслав Мінка та Сергій Проказін.

Джус літав на винищувачі МіГ-29. Після початку повномасштабної війни Росії з Україною захищав небо над Києвом. В інтерв'ю західним ЗМІ закликав передати Україні винищувачі F-16.

Державне бюро розслідувань заявило, що розслідує катастрофу в Житомирській області. Технічний стан літаків і дотримання правил підготовки до польотів аналізуватимуть з особливою увагою. Профільні фахівці проведуть ретельну діагностику "чорних скриньок".

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