Расследование авиакатастрофы в Житомирской области может длиться до полугода
27.08.2023, 12:14
Фото: ГБР
Воздушные силы пока не знают, сколько продлится расследование авиакатастрофы в Житомирской области, в которой погибли трое украинских летчиков. Об этом в эфире единого телемарафона сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
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"Обычно у нас есть специальная лаборатория, где есть узконаправленные специалисты, которые по цепочке раскладывают каждую деталь самолета, чтобы выяснить, что произошло. Больше информации, конечно, есть в бортовых самописцах, которые имеют записи радиообмена. Разные строки бывают, иногда до полугода затягивается расследование", – сказал он.
По словам Игната, два учебно-боевых самолета Л-39, столкнувшихся под Житомиром, выполняли боевую задачу, определенную руководством бригады. Закончить его не удалось.
- 25 августа в Житомирской области во время выполнения боевого задания в небе столкнулись экипажи двух учебно-боевых самолетов Л-39. Погибли три пилота — капитан Андрей Пильщиков с позывным Джус и два майора Вячеслав Минко и Сергей Проказин.
- Джус летал на истребителе МиГ-29. После начала полномасштабной войны России с Украиной защищал небо над Киевом. В интервью западным СМИ призвал передать Украине истребители F-16.
- Государственное бюро расследований заявило, что расследует катастрофу в Житомирской области. Техническое состояние самолетов и соблюдение правил подготовки к полетам будут анализироваться с особым вниманием. Профильные специалисты проведут тщательную диагностику "черных ящиков".
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