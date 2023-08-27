Расследование авиакатастрофы в Житомирской области может длиться до полугода

Воздушные силы пока не знают, сколько продлится расследование авиакатастрофы в Житомирской области, в которой погибли трое украинских летчиков. Об этом в эфире единого телемарафона сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Обычно у нас есть специальная лаборатория, где есть узконаправленные специалисты, которые по цепочке раскладывают каждую деталь самолета, чтобы выяснить, что произошло. Больше информации, конечно, есть в бортовых самописцах, которые имеют записи радиообмена. Разные строки бывают, иногда до полугода затягивается расследование", – сказал он.

По словам Игната, два учебно-боевых самолета Л-39, столкнувшихся под Житомиром, выполняли боевую задачу, определенную руководством бригады. Закончить его не удалось.